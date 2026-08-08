РИА Новый День
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Скандалы и происшествия
08.08.2026
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8 августа 2026, 09:49
Ночью и утром над регионами России сбили 480 беспилотников ВСУ