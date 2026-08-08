За прошедшие сутки российские войска заняли новые рубежи и улучшили позиции на ключевых фронтах специальной военной операции. Как сообщает Министерство обороны РФ, подразделения группировки войск «Север» в результате активных наступательных действий установили контроль над населенным пунктом Ивановка в Харьковской области.

При этом было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Василевка, Металловка, Дергачи, Цуповка и Купино в Харьковской области, а также Кучеровка, Груновка и Писаревка в Сумской области.

Всего на этом направлении ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и две станции радиоэлектронной борьбы.

Самые значительные потери – более 350 военнослужащих – противник понес в зоне ответственности группировки «Восток», подразделения которой продвинулись в глубину обороны и ударили по ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Ульяновка в Днепропетровской области, а также Мировка, Новое Поле, Новосолошино, Долинка, Барвиновка и Никольское в Запорожской области.

За сутки общие потери ВСУ на всех направлениях составили почти 1400 военнослужащих и наемников.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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