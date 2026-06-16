СК расследует обстоятельства атаки БПЛА на Подмосковье, где пострадали шесть человек

Следственный комитет (СК) России намерен установить все обстоятельства атак украинских беспилотных летательных аппаратов, в результате которых пострадали мирные жители, в том числе дети. Об этом говорится в сообщении ведомства в «Максе».

«В Московской области в ходе агрессии ВФУ пострадали 6 мирных жителей, включая 13-летнюю девочку. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений», – отметили в СК.

Кроме того, как уточнили в ведомстве, следователи расследуют теракты в Сватовском муниципальном округе ЛНР, где в результате атаки БПЛА пострадали 3-летняя девочка и ее мама, в городе Шебекино Белгородской области, где из-за детонации дрона мирный житель получил проникающее осколочное ранение живота, в также в поселке Рулитино в Курской области, где из-за удара ВСУ по автомобилю был ранен водитель.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за минувшую ночь и утро сбили 86 беспилотников над Подмосковьем. Как информировал глава региона Андрей Воробьев, в Электростали, в поселке Случайный, пострадали четверо мужчин, двое из них доставлены в больницу. В микрорайоне Парковый в Котельниках ранен 57-летний мужчина. В Воскресенске, в деревне Цибино, 13-летняя девочка получила колото-резаную рану бедра.

Москва, Анастасия Смирнова

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