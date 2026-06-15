Армия России нанесла удар по используемой ВСУ Криворожской ТЭС

Российские военнослужащие беспилотниками «Герань» поразили Криворожскую теплоэлектростанцию (ТЭС) в Днепропетровской области.

ТЭС расположена в 2 км от города Зеленодольск и, как указали в военном ведомстве, является важным энергетическим объектом, который использовался в интересах ВСУ.

Минобороны опубликовало кадры удара по станции.

Ранее Минобороны России сообщило о массированном ударе по 12 объектам украинского военно-промышленного комплекса. Среди них – предприятия по производству дронов, а также комплектующих и боевых частей к ним, стартовых ускорителей для крылатых ракет «Фламинго».

Москва, Наталья Петрова

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