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«Почувствовал полную безнаказанность»: глава МИД России оценил последние действия Зеленского

Фото: газета «Фигаро»

Глава киевского режима Владимир Зеленский «почувствовал полную безнаказанность» и пытается использовать момент, чтобы показать, какой он «крутой». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции.

«Зеленский постоянно говорит, что белорусы планируют напасть на Украину, подзуживает Запад. Мне кажется, он сейчас почувствовал полную свою безнаказанность и хочет этим моментом, который вот сложился, таким конъюнктурным, воспользоваться для того, чтобы показать, какой он крутой», – констатировал глава МИД России.

В то же время, говоря о позиции Минска, Лавров пояснил, что Москва прекрасно понимает неучастие Белоруссии в конфликте на Украине.

«Мы прекрасно понимаем тот подход, который президент Лукашенко излагал: Беларусь наш союзник, но Беларусь в войне не участвует». Если ее хотят туда (в конфликт на Украине) втянуть, на это Александр Григорьевич тоже уже отвечал: «Мало не покажется», – отметил глава МИД РФ.

Минск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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