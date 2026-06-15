Суд в Гааге отклонил претензии Украины по Керченскому проливу и Крымскому мосту

Сегодня Постоянной палатой третейского суда (ППТС) в Гааге оглашено окончательное решение по длившемуся 10 лет арбитражному разбирательству между Россией и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма. Как сообщает Министерство иностранных дел России, решение принято не в пользу Киева.

«Арбитраж в составе пяти независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Республики Корея вынес единогласное решение. Дело, имеющее крупное геополитическое, международно-правовое и историческое измерение, завершилось убедительной победой Российской Федерации. Многочисленные требования Украины, обвинившей Россию в нарушении десятков статей Конвенции ООН по морскому праву, отвергнуты», – уточняется в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Арбитраж отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также в каких-либо «компенсациях» и «репарациях» от России за их использование и якобы нанесённый «ущерб».

Вместе с тем, как следует из решения Арбитража, провалилась также попытка Киева при поддержке стран Запада объявить Керченский пролив «международным», с правом прохода судов любых государств, включая военные корабли.

«Впервые в истории в юридически обязательном решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории», – уточнил МИД России.

Кроме того, отклонено абсурдное и циничное требование Украины о демонтаже Крымского моста. «Само заявление этого заведомо невыполнимого требования показало бесчеловечную сущность киевского режима, до сих пор стремящегося «наказать» крымчан за их выбор в пользу России. Утверждения украинской стороны о якобы препятствовании Крымского моста навигации судов в данных акваториях признаны необоснованными», – подчеркивается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства. Это решение арбитража – чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими «юридической войне» против России», – заявил МИД России.

Гаага, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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