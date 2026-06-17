Минск потребовал от Киева исчерпывающих объяснений после атаки на автобус с детьми в Брянской области

Министерство иностранных дел Белоруссии выступило с резким заявлением в адрес Кива после атаки на автобус с детьми в Брянской области, назвав случившееся террористическим актом против мирного населения.

«Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации. Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения», – подчеркнул белорусский МИД.

«Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений», – говорится также в заявлении внешнеполитического ведомства Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по автобусу, перевозившему детскую футбольную команду из Белоруссии, в Брянской области.

БПЛА целенаправленно атаковал автобус детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы Гомельской области Белоруссии на трассе А240 в Почепском районе Брянской области. В автобусе находились 44 пассажира, из них 28 – дети. Все они направлялись на отдых в Геленджик. При ударе беспилотника погибла женщина, в больницу доставлены семь пострадавших, в том числе пять детей.

Минск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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