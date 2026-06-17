Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по автобусу, перевозившему детскую футбольную команду из Белоруссии, в Брянской области.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, СК устанавливает детали совершенного преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему.

БПЛА целенаправленно атаковал автобус детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы Гомельской области Белоруссии на трассе А240 в Почепском районе Брянской области. В автобусе находились 44 пассажира, из них 28 – дети. Все они направлялись на отдых в Геленджик.

При ударе беспилотника погибла женщина, сопровождавшая детей. Изначально сообщалось, что пострадали шесть человек, в том числе четверо детей, всех их госпитализировали. Позже в Минздраве РФ уточнили, что в больницу доставлены семь пострадавших, в том числе пять детей. Состояние одного ребенка врачи оценивают как тяжелое, остальные пострадавшие в состоянии средней тяжести. По словам помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, для пострадавших детей планируется проведение телемедицинских консультаций со специалистами Российской детской клинической больницы Минздрава РФ, передает ТАСС.

МИД Белоруссии осведомлен об атаке БПЛА. В настоящее время дипломаты выясняют подробности, сообщает агентство Sputnik.

Омбудсмен Яна Лантратова назвала удар ВСУ по автобусу с детьми военным преступлением и заявила, что будет держать ситуацию на личном контроле и свяжется с коллегами из Белоруссии.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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