ВСУ атаковали автобус с детьми в Брянской области: ранены 6 человек, погибла женщина

В Брянской области шесть человек, в том числе четверо детей, получили ранения в результате удара ВСУ по автобусу с детской футбольной команды из Белоруссии. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Дети ехали на отдых в Геленджик. В результате целенаправленной атаки украинского БПЛА самолетного типа погибла женщина, сопровождавшая команду, уточнил глава региона.

Все пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана необходимая помощь. Остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой, добавил Ковальчук.

Брянск, Наталья Петрова

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