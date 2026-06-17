ВСУ атаковали автобус с детьми в Брянской области: ранены 6 человек, погибла женщина

В Брянской области шесть человек, в том числе четверо детей, получили ранения в результате удара ВСУ по автобусу с детской футбольной команды из Белоруссии. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Дети ехали на отдых в Геленджик. В результате целенаправленной атаки украинского БПЛА самолетного типа погибла женщина, сопровождавшая команду, уточнил глава региона.
Все пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана необходимая помощь. Остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой, добавил Ковальчук.
Брянск, Наталья Петрова
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