Четверг, 30 апреля 2026, 17:32 мск

Днем над Россией сбили 39 украинских беспилотников

Сегодня в дневное время силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, в общей сложности было уничтожено 39 вражеских дронов над четырьмя регионами России.

В частности, под ударом были Белгородская, Брянская и Курская области, а также Пермский край. Атаки были нейтрализованы в период с 8:00 до 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сегодня ночью отразили массированную атаку украинских беспилотников на российские регионы. Над территориями 14 субъектов РФ было уничтожено в общей сложности 189 БПЛА самолетного типа.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

