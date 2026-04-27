Армия России освободила два поселения в ДНР и Сумской области

Российские войска за прошедшие сутки продвинулись в зоне специальной военной операции и взяли под контроль село Таратутино в Сумской области и село Ильичевка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Таратутино Сумской области», – сказано в сообщении.

По данным ведомства, Ильичевку, расположенную неподалеку от Красного Лимана, за который идут ожесточенные бои, освободили бойцы группировки «Запад».

В Минобороны также сообщили, что группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны около Мирополья, Новой Сечи и Корчаковки Сумской области, а также нанесла удары по силам ВСУ и украинской нацгвардии в районах населенных пунктов Польная, Землянки, Украинское, Красный Яр и Варваровка Харьковской области. Противник потерял более 165 боевиков, четыре автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и восемь складов материальных средств.

В то же время группировка войск «Запад» поразила формирования и технику ВСУ в районах населенных пунктов Кутьковка, Великая Шапковка, Боровая, Чернещина Харьковской области, Красный Лиман, Татьяновка, Пришиб и Маяки в ДНР. В результат были уничтожены до 190 боевиков, четыре боевые бронемашины, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО «Град» и станция контрбатарейной борьбы.

Вместе с тем «Южная» группировка заняла более выгодные позиции и атаковала противника в районах населенных пунктов Константиновка, Кривая Лука, Артема, Рай-Александровка, Николаевка и Краматорск в ДНР.

Группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение и бьет ВСУ у Новоалександровки, Белицкого, Сергеевки, Василевки, Кучерова Яра, Доброполья в ДНР, Новоподгородного и Ивановки Днепропетровской области.

Бойцы группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и ударили по противнику в районах населенных пунктов Добропасово, Великомихайловка Днепропетровской области, Барвиновка, Новоселовка, Любицкое, Воздвижевка, Омельник и Лесное Запорожской области.

Также сообщается, что ВС России поразили место производства беспилотников дальнего действия, объекты энергетической и портовой инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 143 районах.

Силами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы и 114 беспилотника самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

