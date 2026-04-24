Пятница, 24 апреля 2026, 18:49 мск

В Горловке при атаке ВСУ ранены двое сотрудников коммунального предприятия

В городе Горловка Донецкой народной республики в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов ранены двое человек. Об этом сообщил мэр Иван Приходько в своем канале Мах.

«Вследствие атаки дрона украинских террористов в Калининском районе Горловки ранены два сотрудника одного из коммунальных предприятий.», – уточнил глава Горловки.

Ранее Приходько сообщал, что в городе при атаке ВСУ был поврежден автомобиль одного из коммунальных предприятий.

Горловка, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

