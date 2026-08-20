В ЕС украинских мужчин и женщин будут проверять на уклонение от военной службы

Все беженцы с Украины должны будут подтвердить, что не уклоняются от военной службы для получения статуса временной защиты. Об этом говорится в разъяснениях на сайте ЕС.

По словам представителя Еврокомиссии Маркуса Ламмерта, применение этого решения и определение правил приема является делом национальных властей государств-членов ЕС.

«При рассмотрении запросов на защиту мы не делаем различий между мужчинами и женщинами, в том числе в том, что касается исполнения воинской обязанности, если ей подлежат как мужчины, так и женщины», – заявил Ламмерт на брифинге в Брюсселе.

С 31 июля Евросоюз изменил правила предоставления временной защиты новым прибывающим с Украины. Теперь она должна предоставляться только тем, кто может подтвердить исполнение своих воинских обязанностей на Украине. Ограничение касается только новых заявителей и не распространяется на уже получивших временную защиту в ЕС.

«Речь идет о военной службе или прохождении военной службы в прошлом, поэтому различия между мужчинами и женщинами здесь нет. Более того, мы предоставили государствам-членам документы с рекомендациями, что, безусловно, должно облегчить применение нового закона», – добавил представитель ЕК.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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