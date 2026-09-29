Шесть стран Евросоюза предъявили ультиматум по бюджету

Шесть стран Европейского союза грозят не одобрить семилетний бюджет объединения, если он не будет сокращен на сотни миллиардов евро. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на совместное письмо руководителей государств.

Документ подписали лидеры Германии, Нидерландов, Швеции, Дании, Австрии и Финляндии. В письме говорится о необходимости фундаментально реформировать бюджет ЕС, а участники должны сделать выбор. «Если бюджет не будет сокращен на сотни миллиардов, соглашения в этом году не будет», – сказал дипломат одной из подписавших документ стран.

Ранее Еврокомиссия предложила бюджет в размере 2 трлн евро. При этом традиционно около двух третей расходов ЕС приходится на финансирование сельского хозяйства и менее обеспеченных регионов. Авторы письма предлагают направить больше средств на оборону и поддержку инновационных компаний.

Ранее лидеры Германии, Дании, Нидерландов, Австрии и Финляндии уже призывали сократить бюджет на несколько сотен миллиардов евро. Тогда они назвали предусмотренное проектом номинальное увеличение расходов примерно на 60% нереалистичным. В новом обращении к ним присоединилась Швеция, а требование сократить расходы было подкреплено угрозой не поддержать бюджет.

Для принятия финансового плана на 2028-2034 годы необходимо согласие всех 27 стран ЕС. Однако позиции государств по бюджету расходятся, подчеркивает газета. Испания, Италия и еще 15 государств требуют увеличить субсидии фермерам и регионам. Франция предлагает ввести общеевропейские сборы, способные, по оценке Еврокомиссии, приносить около 60 млрд евро в год. Ирландия, председательствующая в Совете ЕС, должна подготовить компромисс к середине октября, а согласовать бюджет планируется до конца года.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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