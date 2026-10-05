Евросоюз намерен заранее урезать аграрные субсидии Украине при вступлении

Европейский союз решил заранее ограничить доступ Украины к субсидиям и аграрному рынку при интеграции. Страны Европы опасаются дешевого украинского зерна. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии с предложениями по реформе расширения ЕС.

«Масштабы и структура сельскохозяйственного сектора Украины <…> и очень высокий уровень производительности требуют рассмотрения специальных мер, которые существенно ограничили бы финансовую поддержку и доступ к рынку для таких продуктов, как пшеница и зерно», – говорится в документе.

Объем системы аграрных субсидий ЕС в настоящее время составляет 55 млрд евро в год. Польша, Франция и Италия опасаются, что Украина при получении льгот и полного доступа заполонит европейский рынок дешевым зерном и продукцией из масличных культур.

Взамен Еврокомиссия предлагает помочь Киеву восстановить доступ к ее традиционным экспортным рынкам. Как пишет газета, речь идет о поставках в другие страны, которые были нарушены из-за конфликта с Россией.

Предложения обсуждают высокопоставленные представители Еврокомиссии. Стоит отметить, что ЕС уже ограничивал доступ украинской сельхозпродукции на свой рынок. В 2025 году были возвращены тарифные квоты, отмененные в 2022-м для поддержки Киева. Решение последовало на фоне протестов польских фермеров.

Кроме того, в августе 2026 года Еврокомиссия отказала Киеву в дополнительных 220 млн евро безвозмездной помощи для фермеров, испытывавших трудности из-за перебоев в работе портов.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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