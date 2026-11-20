Власти Швеции демонтируют дорожные знаки, установленные после присоединения страны к НАТО, из-за того, что изображение очень напоминает советский танк Т-80.

«Изображенные на знаках транспортные средства должны были служить обобщенными символами гусеничной и колесной техники. Теперь мы поняли, что одна из пиктограмм поразительно напоминает танк Т-80», – сказал представитель управления логистики Вооруженных сил Швеции Кристиан Ролл.

Установка указателей проходит в рамках экспериментального проекта, призванного облегчить передвижение военной техники по стране и связанного с интеграцией Швеции в НАТО. На одних знаках изображен грузовой автомобиль, на других – танк.

Уже после установки указателей шведы заметили схожесть пиктограммы с советским танком. При этом при разработке знаков использовали систему классификации военной нагрузки Military Load Classification. Ролл признал, что при выборе изображения не была проведена должная проверка, назвав произошедшее человеческой ошибкой.

Стокгольм, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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