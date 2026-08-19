Против чиновников офиса Зеленского проводится новое антикоррупционное расследование

Украинские антикоррупционные органы – Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) анонсировали новую спецоперацию против чиновников офиса Владимира Зеленского.

«НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, с участием чиновников офиса президента Украины и других лиц», – заявили в САП.

В настоящее время детали расследования не разглашаются, результаты будут обнародованы позднее.

При этом депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что детективы пришли с обысками к заместителю руководителя офиса Зеленского Ирине Мудрой, курирующей юридические вопросы.

Кроме того, как пишет украинское издание «Зеркало недели», в деле НАБУ фигурируют чиновники Минюста Украины и представители Sense Bank.

Ранее фигурантами антикоррупционных расследований становились близкие соратники Зеленского, в числе которых Тимур Миндич, которого обвинили в причастности к преступлениям в сфере энергетики, а также экс-глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, обвиненный в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.

*внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

Киев, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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