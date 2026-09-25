российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ ударили по месту хранения двигателей для ракет «Фламинго»

Минобороны России сообщило, что ночью беспилотники нанесли удар по месту хранения двигателей для крылатых ракет большой дальности «Фламинго» в Киевской области.

В ведомстве уточнили, что в Борисполе поражено место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов (ООО «Файер Поинт»), на территории которого хранились двигатели «Хоневелл» TFE731, используемых в качестве силовой установки крылатых ракет «Фламинго».

Кроме того, российские военные поразили два логистических центра в Одессе и Нерубайском Одесской области, где хранились и распределялись грузы военного и двойного назначения, поступившие на Украину из Европы.

В украинском порту Рени на Дунае под удар БПЛА попали объекты причальной инфраструктуры и три хранилища с военным имуществом ВСУ.

Также в Черном море был поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Метки / Украина

В Польше украинец напал на священников, есть погибший / Минобороны заявило о новых ударах по вражеским объектам на Украине / Армия России взяла в «котел» ВСУ еще на одном направлении спецоперации / Российская армия ударила по НПЗ, метзаводам и логоцентрам Украины / ВС РФ нанесли мощный удар по предприятиям ВПК и промышленности Украины / ВС РФ ударили по логоцентру и газораспределительной станции под Киевом / «Герани» разнесли новый автомобильный мост в Одесской области / ВС РФ ударили по заводу в Киеве, выпускающему системы для ракет «Фламинго»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,