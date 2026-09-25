ВС РФ ударили по месту хранения двигателей для ракет «Фламинго»

Минобороны России сообщило, что ночью беспилотники нанесли удар по месту хранения двигателей для крылатых ракет большой дальности «Фламинго» в Киевской области.

В ведомстве уточнили, что в Борисполе поражено место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов (ООО «Файер Поинт»), на территории которого хранились двигатели «Хоневелл» TFE731, используемых в качестве силовой установки крылатых ракет «Фламинго».

Кроме того, российские военные поразили два логистических центра в Одессе и Нерубайском Одесской области, где хранились и распределялись грузы военного и двойного назначения, поступившие на Украину из Европы.

В украинском порту Рени на Дунае под удар БПЛА попали объекты причальной инфраструктуры и три хранилища с военным имуществом ВСУ.

Также в Черном море был поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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