НАБУ и САП пришли с обысками к главе офиса Зеленского Ермаку

У главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака проводят обыске. Об этом сообщают «Украинская правда» и депутат Верховной рады Ярослав Железяк.

По их данным, с обыском к Ермаку в правительственный квартал Киева пришли сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

«НАБУ и САП проводят утром обыски у Андрея Ермака. Если что, готовьтесь защищать НАБУ/САП в случае необходимости», – написал Железняк в своем телеграм-канале. Ранее депутат сообщил, что Ермак фигурирует на аудиозаписях из материалов дела НАБУ о масштабной коррупционной схеме в энергетике под псевдонимом Али-Баба (прозвище образовано от имени и отчества чиновника – Андрей Борисович).

«Украинская правда» опубликовала первое фото с места обысков. На нем запечатлены несколько сотрудников НАБУ, которые стоят перед входом в здание.

По последним данным, НАБУ подтвердило обыски и пообещало сообщить детали позднее. Сам Ермак ситуацию пока не комментировал.

Напомним, 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о раскрытии крупной коррупционной схемы в энергетическом секторе, в рамках которой были отмыты средства на сумму 100 млн долларов. Операция «Мидас», проведенная после 15 месяцев расследования совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), привела к 70 обыскам, в результате которых была раскрыта преступная схема по вымогательству средств у субподрядчиков государственной атомной компании «Энергоатом».

Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, стал бизнесмен Тимур Миндич, который является соратником и близким другом Владимира Зеленского. Миндич и еще один фигурант дела Александр Цукерман незадолго до обысков сбежали с Украины.

На фоне коррупционного скандала своих постов лишились министр юстиции Герман Галущенко, который ранее занимал должность министра энергетики, и новая глава Минэнерго Украины Светлана Гринчук. Кабмин Украины отстранил от работы ряд чиновников «Энергоатома».

На прошлой неделе Зеленский на встрече с депутатами от правящей партии «Слуга народа» отказался уволить Ермака на фоне коррупционного скандала. Об этом сообщали несколько депутатов Рады. Вместо этого Зеленский назначил Ермака главой украинской переговорной группы.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube