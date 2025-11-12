Близкого друга Зеленского обвиняют в коррупционной схеме на 100 млн долларов

Близкого друга и соратника Владимира Зеленского обвиняют в организации крупной коррупционной схемы.

Тимур Миндич, совладелец продюсерской компании «Квартал 95», основанной Владимиром Зеленским, обвиняется украинскими следователями в организации коррупционного механизма на сумму около 100 миллионов долларов.

Эти обвинения представляют собой поворотный момент в коррупционном скандале, сотрясающем энергетический сектор страны, и обострение продолжающейся борьбы за власть внутри самого украинского правительства, пишет BFMTV.

«Тимур Миндич осуществлял контроль за аккумулированием, распределением и легализацией средств преступного происхождения в украинской энергетике», – сообщил в суде прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Подозреваемый воспользовался своими «привилегированными отношениями с президентом Украины» для осуществления преступной деятельности, добавил он.

Сам нынешний министр юстиции Герман Галущенко, в течение четырех лет занимавший пост министра энергетики, обвиняется САП в получении «личных выгод» от Тимура Миндича в обмен на контроль над финансовыми потоками энергетического сектора.

В понедельник, 10 ноября, Национальное антикоррупционное агентство (НАБУ) объявило о раскрытии коррупционной схемы, в рамках которой были отмыты средства на сумму 100 миллионов долларов. Пять человек были арестованы, семерым были предъявлены обвинения.

«В результате проведенной работы получены тысячи часов аудиозаписей, которые являются доказательством деятельности высокопоставленной преступной организации, действующей в энергетическом и оборонном секторах», – говорится в заявлении агентства.

Операция «Мидас», проведенная после 15 месяцев расследования совместно с САП, привела к 70 обыскам, в результате которых была раскрыта преступная схема, вымогавшая средства у субподрядчиков государственной атомной компании «Энергоатом», сообщают украинские СМИ.

«Энергоатом» подтвердил факт обысков в своих офисах и заявил о сотрудничестве со следствием, не комментируя обвинения в коррупции. По данным украинских СМИ, обыски также прошли в домах Германа Галущенко и Тимура Миндича.

Руководитель следственной группы НАБУ Александр Абакумов сообщил государственному телевидению, что Тимур Миндич незадолго до этого покинул страну по израильскому паспорту. Министерство юстиции Украины заявило, что Герман Галущенко сотрудничает со следствием и воздержится от дальнейших комментариев.

После понедельничных обысков президент Зеленский заявил, что все антикоррупционные меры «абсолютно необходимы», призвав чиновников к сотрудничеству с антикоррупционными органами. По состоянию на вечер вторника он пока не прокомментировал обвинения против Тимура Миндича.

Киев, Елена Васильева

