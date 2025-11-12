В Кремле отреагировали на громкий коррупционный скандал на Украине

В Кремле обратили внимание на коррупционный скандал на Украине, связанный с энергетической и оборонной сферами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

В Кремле, по его словам, полагают, что на этот громкий скандал также обратили внимание в европейских столицах и в США. «Это ведь страны, которые являются такими активными донорами киевского режима. Эти страны, конечно, лучше и лучше, на самом деле, начинают осознавать, что значительная часть денег, которую они забирают у своих налогоплательщиков, разворовывается киевским режимом», – подчеркнул Песков, добавив, что «все больше и больше людей это понимают».

Напомним, 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о раскрытии крупной коррупционной схемы в энергетическом и оборонном секторах, в рамках которой были отмыты средства на сумму 100 млн долларов. Операция «Мидас», проведенная после 15 месяцев расследования совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), привела к 70 обыскам, в результате которых была раскрыта преступная схема по вымогательству средств у субподрядчиков государственной атомной компании «Энергоатом». Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, стал бизнесмен Тимур Миндич, который является соратником и близким другом Владимира Зеленского.

«Энергоатом» подтвердил факт обысков в своих офисах и заявил о сотрудничестве со следствием. Обыски также прошли в домах нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, ранее занимавшего пост министра энергетики, и Миндича, которого называют «кошельком Зеленского». Последний незадолго до этого покинул страну по израильскому паспорту.

Зеленский пока не комментировал обвинения против Миндича. После обысков он лишь заявил о необходимости антикоррупционных мер и призвал чиновников к сотрудничеству с антикоррупционными органами.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

