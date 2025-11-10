У друга Зеленского бизнесмена Тимура Миндича прошли обыски

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у бизнесмена, совладельница студии «Квартал 95», ближайшего соратника и давнего друга Владимира Зеленского Тимура Миндича. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Оперативно-следственные действия прошли сегодня утром в Киеве. Миндич, по данным издания, покинул Украину за несколько часов до обысков.

В украинской прессе предпринимателя называют «кошельком Зеленского» и «смотрящим» от Зеленского за энергетикой. НАБУ ведет в отношении Миндича расследование по широкому спектру обвинений, пишет издание «Страна.ua». Речь идет о коррупции на закупках дронов для нужд ВСУ – крупнейшим подрядчиком является близкая к Миндичу компания Fire Point. Эта же компания разрабатывает украинскую дальнобойную ракету «Фламинго». НАБУ считает, что конечным бенефициаром Fire Point является Миндич. Кроме того, в поле зрения НАБУ – схемы на энергорынке, а также результаты прослушки квартиры Миндича, где могли быть зафиксированы разговоры с Зеленским.

На прошлой неделе «Украинская правда» писала, что Миндич может стать фигурантом в расследовании ФБР США касательно отмывания средств. Речь идет о деятельности оффшорной компании с Британских Виргинских островов и, предположительно, ее связях с бизнесменом Михаилом Цукерманом, которого в СМИ называли участником коррупционных схем на Одесском припортовом заводе.

Меж тем, как заявил сегодня депутат Верховной рады Ярослав Железняк, Михаил Цукерман и его брат Александр срочно покинули Украину накануне обысков у Миндича. По его данным, они вели «финансовую часть» у Миндича и фигурируют в деле ФБР.

Также Железняк сообщил в своем тг-канале, что НАБУ провело обыски у главы Минюста Украины Германа Галущенко и в «Энергоатоме». И Галущенко, и руководство «Энергоатома» СМИ связывают с Миндичем. По их утверждению, именно на Миндиче были завязаны схемы в «Энергоатоме».

НАБУ подтвердило обыски по делу о масштабной коррупции в сфере энергетики. По информации ведомства, следствие задокументировало деятельность «высокоуровневой преступной организации», участники которой «выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора», в частности, «Энергоатом». Отмечается, что расследование велось 15 месяцев, были собраны 1000 часов аудиозаписей.

Киев, Наталья Петрова

