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Рада утвердила Хмару на должность министра обороны Украины

Верховная рада поддержала кандидатуру Евгения Хмары на должность министра обороны Украины. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

За Хмару проголосовали 312 депутатов, против – двое. 20 парламентариев не участвовали в голосовании.

Евгений Хмара в июле сменил Михаила Федорова и до настоящего времени был исполняющим обязанности министра обороны. Ранее он проходил службу в Центре специальных операций «А» СБУ, а затем был исполняющим обязанности руководителя Службы безопасности Украины, где занимался вопросами проведения специальных и технологических операций.

На заседании Рады Хмара заявил, что уволился с военной службы, так как министр обороны должен быть гражданским лицом.

Ранее сообщалось, что бывший министр обороны Украины Михаил Федоров в видеообращении призвал к проведению выборов. По его словам, страна столкнулась с кризисом управления, что стало крупнейшим внутренним вызовом Владимиру Зеленскому со времен начала СВО.

Киев, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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