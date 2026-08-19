Бывший украинский министр обороны Федоров призвал провести выборы президента

Уволенный Зеленским бывший министр обороны Украины Михаил Федоров в видеообращении призвал к проведению выборов. По его словам, страна столкнулась с кризисом управления, что стало крупнейшим внутренним вызовом Владимиру Зеленскому со времен начала СВО.

Призыв Федорова является первым подобным требованием крупного украинского политического деятеля с 2022 года, отмечает CNN.

«Демократию нельзя держать в заложниках у России, – сказал Федоров. – Мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине возобновить полноценный демократический процесс даже в условиях военного конфликта».

35-летний Федоров был давним союзником Зеленского до своего неожиданного увольнения из Министерства обороны в июле, всего через шесть месяцев после назначения, когда он пообещал провести масштабные реформы в армии.

Вскоре после своего увольнения Федоров публично раскритиковал главнокомандующего вооруженными силами Александра Сырского, выявив глубокий раскол между ними и их разные взгляды на ведение военных действий, отмечает CNN.

Хотя Федоров в своем обращении не заявил о намерении участвовать в выборах, недавний опрос показал, что бывший министр с легкостью победит Зеленского во втором туре голосования, где два кандидата в президенты, набравшие наибольшее количество голосов, сойдутся в прямой борьбе.

Заявление Федорова прозвучало всего через несколько часов после того, как Зеленский подтвердил, что в среду он обратился в парламент с просьбой утвердить нового министра обороны Евгения Хмару в должности.

Федоров, выступив, по всей видимости, с открытым вызовом Зеленскому, заявил, что Украина столкнулась с «системным кризисом управления».

«Старая система слишком часто живет по своим собственным правилам. Она защищает себя. Она боится перемен», – сказал он.

Не называя имен, Федоров осудил коррупцию в государственных органах, которая, по его словам, наносит ущерб военным усилиям Украины.

Бывший министр недавно заявил, что, по его мнению, реформа процедур закупок Министерства обороны, ответственного за приобретение оборудования на миллиарды долларов, способствовала его увольнению.

В офисе Зеленского пока не дали никаких комментариев по поводу выступления Федорова.

Киев, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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