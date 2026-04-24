Армия России нанесла шесть групповых ударов по военным целям на Украине за неделю

Вооруженные силы России в течение недели нанесли шесть групповых ударов по военным целям на территории Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что удары дальнобойным высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и беспилотниками были нанесены в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в РФ.

В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, используемые в интересах украинской армии объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры.

Кроме того, российские военные ударили по военным аэродромам, местам сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников, а также по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

В военном ведомстве также сообщили, что за неделю российские войска взяли под контроль два населенных пункта – Ветеринарное в Харьковской области и Гришино в ДНР. Подразделения группировки войск «Север» выбили ВСУ из поселка Ветеринарное, бойцы войск «Центр» освободили село Гришино.

Кроме того, за неделю ВС РФ уничтожили две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS, пять боевых машин реактивных систем залпового огня «Ураган», «Град» и RAK-SA-12 хорватского производства, а также три транспортно-заряжающие машины.

Средствами ПВО сбиты 2464 вражеских беспилотников самолетного типа, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемая ракета большой дальности «Нептун».

Москва, Наталья Петрова

