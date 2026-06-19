ВС РФ зачищают Красный Лиман, создавая «огневой мешок» для остатков ВСУ

Минобороны России сообщило об успешном продвижении военнослужащих группировки «Запад» в Красном Лимане в Донецкой народной республике. Бойцы продолжают закрепляться в городе.

По информации ведомства, штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии ведут зачистку города, создавая «огневой мешок» для остатков украинских вооруженных формирований и лишая их возможности перегруппировки.

Отмечается, что операторы дронов уничтожают бронированную и автомобильную технику, робототехнику и живую силу ВСУ, срывая контратаки, подвоз боеприпасов и личного состава противника на позиции.

Накануне Минобороны сообщало, что российские штурмовики, наступая в северо-западной части Красного Лимана, овладели семью опорными пунктами и 48 зданиями. В районе улиц Главная и Покровская блокирована группа боевиков из состава 120-й бригады теробороны.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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