Армия России взяла под контроль два поселка в ДНР и Харьковской области

Российские войска за минувшие сутки продвинулись в зоне специальной военной операции и установили контроль над двумя населенными пунктами в Харьковской области и ДНР. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» взяли поселок Ветеринарное Харьковской области. Также нанесено поражение ВСУ около Землянки, Терновая и Избицкое Харьковской области, а также в районах населенных пунктов Новая Сечь, Павловка, Хотень, Храповщина, Кондратовка и Мирополье Сумской области. Потери противника на этих направлениях составили более 190 боевиков, бронетранспортер, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, уничтожены склад боеприпасов и 14 складов материальных средств.

Группировка «Центр» освободила в ДНР село Гришино, расположенное западнее Красноармейска. Бои за этот населенный пункт продолжались несколько месяцев. Кроме того, бойцы группировки поразили живую силу и технику ВСУ у Новопавловки, Веселого Днепропетровской области, Калинино, Кучерова Яра, Белицкого, Красноярского, Доброполья и Торского в ДНР. В результате действий ВС РФ уничтожены свыше 340 украинских боевиков, боевая броне машина, пикап и орудие полевой артиллерии.

Российская армия на других ключевых направлениях спецоперации улучшила свое положение и заняла более выгодные позиции. Так, группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину украинской обороны и нанесла удары по противнику в районах населенных пунктов Добропасово Днепропетровской области, Александроград в ДНР, Верхняя Терса и Воздвижевка Запорожской области.

В целом за сутки потери ВСУ составили до 1050 боевиков.

Вместе с тем, авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией разгромлены цеха производства, места хранения и подготовки к запуску вражеских БПЛА дальнего действия. Также уничтожены пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.

Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиабомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 434 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

