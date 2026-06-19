Собянин сообщил о массированной атаке БПЛА на Москву: сбиты 76 беспилотников ВСУ

Вооруженные формирования киевского режима предприняли новую попытку массированного удара по Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Сегодня противник предпринял ещё одну массированную атаку на Москву. Только на ближнем рубеже силами ПВО было сбито 76 беспилотников. Разрушений и пострадавших нет», – проинформировал градоначальник.

Ранее сообщалось, что 18 июня Москву атаковали около 180 БПЛА. В столице дроны ударили по НПЗ в Капотне. Также повреждения зафиксированы на территории торгового комплекса «Садовод». В аэропорту Шереметьево пассажиров эвакуировали в укрытия. В Московской области ранена женщина. Кроме того, повреждены многоквартирный и частные дома, торговый центр и фитнес-центр.

Москва, Анастасия Смирнова

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