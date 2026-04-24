Залужный озвучил причину неспособности ВСУ перейти в наступление

У украинских войск не получится перейти в наступление на фронте из-за неспособности сформировать ударные группировки. Планы ВСУ срывают удары российской армии по украинской военной логистике. Об этом заявил посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

По его мнению, российские военные работают «как-то быстрее», быстрее масштабируются.

«Удары [России] по логистике делают невозможным с нашей стороны создание каких-то ударных группировок для того, чтобы мы могли взять и начать наступление», – сказал Залужный, выступая перед студентами Киевской школы государственного управления.

Бывший главком при этом раскритиковал заявления официальных лиц Украины о том, что ВСУ якобы отвоевали позиции у российских войск. Эту информацию он назвал «абсолютной бессмыслицей». Ранее такие высказывания звучали со стороны Владимира Зеленского и нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского.

«Ну, это кажется немножко странным, это практически невозможно на сегодняшний день», – заявил Залужный, передает ТАСС.

Что касается положения ВСУ на фронте, экс-главком отметил, оно «стабильно плохое».

Ранее на этой неделе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска наступают на всех направлениях спецоперации. Он также отметил, что ВСУ пытаются скрыть свои провалы на фронте с помощью информационных вбросов. По словам Герасимова, командование ВСУ «проводит информационную кампанию, в рамках которой заявляет о возвращении якобы 480 кв. км территории».

Киев, Наталья Петрова

