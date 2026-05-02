Еще один поселок в Сумской области перешел под контроль армии России

Российская армия продолжает наступление в зоне специальной военной операции. Группировка войск «Север» установила контроль над селом Мирополье в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. Населенный пункт расположен рядом с границей Курской области. На фоне взятия Мирополья в военном ведомстве заявили о ежесуточном продвижении группировки «Север» на нескольких направлениях и расширении полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей вдоль границы РФ.

По информации Минобороны, бойцы группировки «Север» в течение суток также нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Дружба, Великая Березка и Кондратовка Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника двух бригад ВСУ около Колодезного и Лютовки. Потери противника составили до 250 боевиков, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Вместе с тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции и атаковали силы ВСУ в районах населенных пунктов Гороховатка, Дружелюбовка, Новосергеевка Харьковской области, Маяки и Красный Лиман в ДНР.

«Южная» группировка войск улучшила свое тактическое положение и бьет противника в районах населенных пунктов Константиновка, Роскошное, Николаевка, Артема, Кривая Лука и Рай-Александровка в ДНР.

Бойцы группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Каменка, Новогригоровка, Новониколаевка, Марьевка, Доброполье, Матяшево, Кучеров Яр в ДНР, Веселое и Новоподгородное Днепропетровской области.

Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину украинской обороны и атаковали противника в направлении населенных пунктов Просяная, Добропасово, Покровское Днепропетровской области, Васиновка, Барвиновка, Любицкое, Лесное, Омельник и Воздвижевка Запорожской области.

Группировка «Днепр» нанесли поражение ВСУ у Счастливого, Юрковки и Запорожца Запорожской области.

За сутки противник потерял на всех направлениях в зоне спецоперации до 1195 военнослужащих. Самые большие потери ВСУ понесли в зоне ответственности группировки «Восток», где было уничтожено свыше 310 украинских боевиков.

Кроме того, российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры, используемой ВСУ. Атакованы предприятие ВПК, военные аэродромы и украинские порты.

В то же время средствами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 505 вражеских беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

