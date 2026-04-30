ПВО сбила над Россией 189 беспилотников ВСУ за ночь

Средства ПВО минувшей ночью отразили массированную атаку украинских беспилотников на российские регионы. Над территориями 14 субъектов РФ было уничтожено 189 БПЛА самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, дроны сбиты в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областях.

В Алексеевском районе Волгоградской области в результате атаки БПЛА поврежден частный жилой дом, проживающий в нем мужчина госпитализирован с осколочным ранением ноги. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров. По его данным, силы ПВО ночью отражали атаку вражеских дронов на объекты гражданской инфраструктуры в Алексеевском и Ольховском районах.

Над Воронежской областью нейтрализовано 43 БПЛА, уточнил губернатор Александр Гусев. Дроны перехвачены над двумя городами и 11 районами региона. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Брянской, Тульской, Рязанской и Ростовской областях при отражении атаки беспилотников также никто не пострадал, последствий на земле не зафиксировано, отчитались главы регионов.

Москва, Наталья Петрова

