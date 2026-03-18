Проверка выявила нарушения на $26 млрд, переданных Киеву по USAID

Аудиторы USAID при проверке финансирования Украины выявили нарушения на 26 млрд долларов. Об этом сообщил заместитель генерального инспектора структуры Адам Каплан.

По его словам, на Украине подрядчики, которых USAID наняла для надзора за прямой бюджетной поддержкой в размере 26 млрд долларов, не предоставляли требовавшиеся отчеты вовремя.

Более того, в некоторых случаях украинская сторона вообще не присылала отчеты о том, как были потрачены деньги, отмечает Каплан в докладе комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Чиновник подчеркнул, что в будущем Соединенные Штаты должны обеспечить своевременное получение информации от наблюдателей, чтобы улучшить контроль за передаваемыми Киеву средствами.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube