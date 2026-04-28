Вторник, 28 апреля 2026, 11:26 мск

В Пентагоне заявили о бесполезности американской ПРО в защите от передовых ракет

Американские системы противоракетной обороны не могут предоставить достаточный уровень защиты от передового вооружения. Об этом заявил помощник министра войны США Марк Берковиц.

«В настоящее время наша система противоракетной обороны ограничена, ее эффективность на фоне появления продвинутых угроз снижается. Она обеспечивает лишь минимальную защиту против гиперзвукового оружия, продвинутых крылатых ракет или массированных ударов баллистическими ракетами», – сказал Берковиц на слушаниях в профильном комитете в сенате.

Замминистра подчеркнул, что в этой связи создание системы ПРО «Золотой купол» отвечает жизненно важным интересам США.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее сообщил, что Вашингтон утвердил архитектуру для своей системы ПРО «Золотой купол». США намерены выделить на программу около 175 млрд долларов. Система будет включать наземные, морские и космические силы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

