СМИ: монетный двор США завершает цепочку отмывания денег колумбийских картелей

Монетный двор США является последним звеном в цепи отмывания доходов от нелегальной добычи золота в Колумбии. Об этом сообщает The New York Times.

По данным газеты, американских монетный двор закупает золото из сомнительных источников. Вся схема построена на серии юридических и логистических подмен, которые позволяют нелегальному золоту оказаться на законном американском монетном дворе.

Драгоценный металл добывается на северо-западе Колумбии на рудниках наркокартеля «Клан дель Гольфо», а затем поступает в сотни местных ломбардов в городе Каукасия. Согласно документам, золото продают поставщики, зарегистрированные в колумбийской программе для мелких законных старателей, которые якобы ведут добычу вручную в разрешенных зонах. Однако в реальности, отмечает издание, колумбийские власти проверяют только наличие документов, а не фактические условия добычи. Поэтому золото, купленное у картеля, становится легальным по бумагам. Продавец выплачивает шахтерам наличные, а в конце смены переплавляет золото в слитки.

Далее легализованное колумбийское золото экспортируется. Судя по экспортным записям, только за последний год драгметалл примерно на 255 млн долларов был поставлен в Техас, где его принимает аффинажный завод Dillon Gage. На заводе импортное золото сбрасывают в раскаленный котел и смешивают с расплавленным золотом от других поставщиков: южноамериканских рудников, торговцев подержанными украшениями из США, перуанских ломбардов. После смешивания в котле золото перестает считаться иностранным и продается двум крупным поставщикам монетного двора США.

Как утверждает NYT, монетный двор на протяжении десятилетий не проверял происхождение золота. Об этом свидетельствуют и данные аудиторской проверки американского минфина, проведенной в 2024 году. Более того, монетный двор закупал золото у явно неамериканских источников, в частности, у канадского завода, который получает золото из отходов медного производства, а исходная медь поступает с конголезского рудника, частично принадлежащего КНР.

Министр финансов США Скотт Бессент пообещал провести проверку, чтобы выяснить, исполняют ли закон поставщики золота, а также предпринимает ли монетный двор все меры для активной защиты национальной безопасности и поддержания целостности рынка.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

