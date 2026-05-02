США выведут из Германии 5000 военнослужащих – Пентагон

США выведут из Германии пять тысяч военнослужащих в течение года. Об этом заявил представитель Пентагона Шон Парнелл. По его словам, соответствующий приказ отдал глава Пентагона Пит Хегсет.

«Это решение принято после тщательного анализа дислокации американских войск в Европе и продиктовано требованиями театра военных действий, а также обстановкой на местах. Мы ожидаем, что вывод войск будет завершен в течение следующих шести-двенадцати месяцев», – уточнил Парнелл, передает CNN.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его позицию по Ирану, заявив, что тот «совершенно не понимает, о чем говорит». Перед этим Мерц обвинил американских чиновников во вступлении в войну против Ирана без четкой стратегии, заявив, что «все это дело, мягко говоря, непродуманно».

«Иранцы, очевидно, очень искусно ведут переговоры, или, скорее, очень искусно избегают переговоров, позволяя американцам приезжать в Исламабад, а затем снова уезжать безрезультатно», – заявил Мерц в понедельник. Во вторник Трамп заявил, что Мерц «не понимает, о чем говорит» по поводу Ирана, а на следующий день объявил, что США «изучают и рассматривают» возможность сокращения численности войск в ФРГ.

Сейчас в Германии, по данным госдепа США, расквартированы более 36 тысяч американских солдат. На авиабазе Рамштайн в Рейнланд-Пфальце расположен штаб ВВС США в Европе. Это крупнейшая по численности личного состава американская база за пределами США.

Напряженность между европейскими лидерами и администрацией Трампа усилилась из-за войны с Ираном, которую США начали, не уведомив большинство союзников по НАТО. Президент США также обрушился с критикой на союзников за недостаточную, по его мнению, помощь в конфликте, пригрозив в четверг сократить численность войск в Италии и Испании. «Почему бы и нет? Италия ничем не помогла. Испания была ужасна. Абсолютно», – сказал Трамп.

Вашингтон, Наталья Петрова

