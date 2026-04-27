Понедельник, 27 апреля 2026, 16:10 мск

Великобритания готовится применить «торговую базуку» против США

Великобритания разрабатывает меры в отношении США, которые в СМИ называют «торговой базукой». Министры получат полномочия по введению пошлин и контролю за инвестициями. Об этом сообщила газета The Guardian.

«В докладе, содержащем рекомендации по предотвращению снижения конкурентоспособности Великобритании в условиях все более нестабильного мира, Британская торговая палата (BCC) заявила о необходимости принятия срочных мер для защиты компаний от карательной торговой политики других стран», – говорится в статье.

Согласно документу, министры получат ряд полномочий, включая возможность введения пошлин на доступ к рынкам до усиленного контроля за инвестициями и субсидиями.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошли в отношении Великобритании, если Лондон не отменит налог на цифровые услуги. IT-гиганты обязаны платить 2% с доходов от соцсетей, поисковых систем и онлайн-торговых площадок.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

