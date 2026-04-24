Пятница, 24 апреля 2026, 10:57 мск

Трамп угрожает пошлинами Лондону из-за налога на цифровые услуги

Архив. Фото: сайт Белого дома

Президент США Дональд Трамп грозит ввести пошли в отношении Великобритании, если Лондон не отменит налог на цифровые услуги. IT-гиганты обязаны платить 2% с доходов от соцсетей, поисковых систем и онлайн-торговых площадок.

«Мне не нравится, когда они нацеливаются на американские компании… Если они не отменят налог, мы, вероятно, введем большие пошлины в отношении Великобритании», – заявил американский лидер газете Telegraph.

По словам Трампа, в настоящее время его администрация изучает этот вопрос. Президент США считает, что мера несправедливо направлена против американских технологических корпораций. Ранее британское правительство решило взимать с социальных сетей, поисковых систем и онлайн-торговых площадок налог в размере 2% от доходов.

Тем временем, в США ожидают визита британского короля Карла III, который запланирован на предстоящую неделю. Трамп выражал уверенность, что монарх сможет восстановить особые отношения между двумя странами.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

