NYT: Пентагон не может добиться финансирования для восполнения запасов ракет

Министерство войны США не может добиться финансирования на производство боеприпасов. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Еще в январе компания Lockheed Martin подписала рамочное соглашение с Пентагоном о четырехкратном увеличении производства систем противовоздушной обороны THAAD. Однако, по словам источников, дальше дело не пошло. Ведомство все еще ждет одобрения конгрессом дополнительного выделения средств.

Тем временем, американские вооруженные силы стремительно расходуют существующие боезапасы. По данным газеты, за время операции против Ирана ВС США израсходовали 1100 крылатых ракет JASSM, оставив в запасе только 1500 единиц. Кроме того, были потрачены более 1200 ракет-перехватчиков комплекса Patriot. При этом за весь 2025 год было произведено всего 600 ракет.

В новом аналитическом докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS) сказано, что США рискуют столкнуться с критической нехваткой высокоточных ракет в будущих масштабных столкновениях из-за истощения арсеналов в ходе конфликта с Ираном.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа запросила у конгресса на дополнительное финансирование операции против Ирана с более 200 млрд долларов, затем сумму решили уменьшить в два раза.

Вашингтон, Зоя Осколкова

