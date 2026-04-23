В США три матроса пострадали при пожаре на эсминце

В США произошло возгорание на эсминце USS Zumwalt. В результате пострадали три человека. Об этом сообщает институт ВМС США (USNI) со ссылкой на источники.

Пожар случился на верфи HII Ingalls Shipbuilding в Миссисипи, где эсминец находится с 2023 года. На корабле ведутся работы по установке оборудования для запуска гиперзвуковых ракет.

Три матроса получили травмы, одного из них госпитализировали, двое других пострадавших получили медицинскую помощь на месте.

Огонь удалось потушить силами экипажа. Причины возгорания устанавливаются, проводится расследование.

Неделей ранее сообщалось, что в США при пожаре на атомном авианосце USS Dwight D. Eisenhower пострадали три человека. Огонь вспыхнул на борту корабля, когда он находился на плановом техническом обслуживании на военно-морской верфи Норфолка в Портсмуте, штат Вирджиния.

Вашингтон, Зоя Осколкова

