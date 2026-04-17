В США при пожаре на авианосце пострадали три человека

В США при пожаре на атомном авианосце USS Dwight D. Eisenhower пострадали три человека. Об этом сообщает институт ВМС США (USNI) на своем сайте со ссылкой на представителя ВМС.

Огонь вспыхнул на борту корабля, когда он находился на плановом техническом обслуживании на военно-морской верфи Норфолка в Портсмуте, штат Вирджиния. Возгорание было локализовано и потушено совместными усилиями экипажа и сотрудников верфи.

«В результате инцидента пострадали три моряка. Им оказали медицинскую помощь на борту, после чего они вернулись к исполнению обязанностей», – говорится в сообщении.

Напомним, в середине марта пожар произошел на американском авианосце Gerald Ford. Отмечается, что прачечная выгорела полностью, в результате моряки остались без возможности постирать вещи. При этом авианосец находится в плавании уже десятый месяц.

Вашингтон, Зоя Осколкова

