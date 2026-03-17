Пожар на американском авианосце тушили более 30 часов

Экипаж авианосца ВМС США «Джеральд Форд» около 30 часов тушил пожар, возникший в прачечной. Об этом сообщает The New York Times со слов моряков с корабля.

«По словам двух чиновников флота, пожар начался в вентиляционном отверстии сушилки в прачечной судна и быстро распространился. Чиновники и команда отметили, что моряки боролись с огнем более 30 часов», – говорится в статье.

Отмечается, что прачечная выгорела полностью, в результате моряки остались без возможности постирать вещи. При этом авианосец находится в плавании уже десятый месяц. Пожар произошел 12 марта, а за три недели до этого произошел сбой в работе канализационной системы корабля. Тогда Wall Street Journal сообщила, что коридоры на нижней палубе затопило грязной водой, а очереди в санузел достигают 45 минут.

Командование ВМС США утверждает, что инцидент не повлиял на боеспособность корабля, авианосец находится в Красном море и продолжает принимать участие в операции «Эпическая ярость». Иранские вооруженные силы утверждали, что американские моряки сами подожгли свой корабль, так как не хотели вступать в бой.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube