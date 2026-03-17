российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 17 марта 2026, 12:22 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Пожар на американском авианосце тушили более 30 часов

www.navy.com

Экипаж авианосца ВМС США «Джеральд Форд» около 30 часов тушил пожар, возникший в прачечной. Об этом сообщает The New York Times со слов моряков с корабля.

«По словам двух чиновников флота, пожар начался в вентиляционном отверстии сушилки в прачечной судна и быстро распространился. Чиновники и команда отметили, что моряки боролись с огнем более 30 часов», – говорится в статье.

Отмечается, что прачечная выгорела полностью, в результате моряки остались без возможности постирать вещи. При этом авианосец находится в плавании уже десятый месяц. Пожар произошел 12 марта, а за три недели до этого произошел сбой в работе канализационной системы корабля. Тогда Wall Street Journal сообщила, что коридоры на нижней палубе затопило грязной водой, а очереди в санузел достигают 45 минут.

Командование ВМС США утверждает, что инцидент не повлиял на боеспособность корабля, авианосец находится в Красном море и продолжает принимать участие в операции «Эпическая ярость». Иранские вооруженные силы утверждали, что американские моряки сами подожгли свой корабль, так как не хотели вступать в бой.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / США

Иранские хакеры совершили самую масштабную кибератаку на США / Лавров указал на риск милитаризации космоса из-за действий США / В США вручили премии киноакадемии «Оскар» / Трамп признал, что США помогают Украине, и отметил поддержку Ирана из России / Иран вывел из строя авианосец США «Авраам Линкольн» / США частично сняли санкции с российской нефти / Трамп заявил, что для США выгодны высокие цены на нефть / Тегеран намерен отомстить за погибших в результате атак Израиля и США

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Ближний Восток, США,