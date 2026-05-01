Госдолг США впервые со времен Второй мировой войны превысил размер экономики страны

Государственный долг США по состоянию на конец марта достиг 31,27 трлн долларов и впервые превысил ВВП страны со времен окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает Fox Business News. Номинальный ВВП за 12-месячный период, закончившийся в марте, оценивается в 31,22 трлн долларов, следует из данных Бюро экономического анализа, опубликованных в четверг.

Согласно последним данным, госдолг превысил размер экономики США, и федеральное правительство стремительно приближается к историческому рекордному показателю отношения долга к ВВП в 106%, установленному в 1946 году.

В начале текущего года независимое Бюджетное управление Конгресса опубликовало десятилетний бюджетный и экономический прогноз, согласно которому к 2030 году США побьют послевоенный рекорд, когда госдолг составит 108%. Через десять лет доля государственного долга в ВВП, по прогнозам, достигнет 120%.

Ситуацию с бюджетом усугубляет тот факт, что, по оценкам Бюджетного управления Конгресса, госдолг в ближайшие годы, как ожидается, будет расти быстрее, чем ВВП США, что может иметь далеко идущие последствия для фискальных и экономических перспектив страны. Такая динамика может замедлить экономический рост и сократить частные инвестиции, одновременно увеличивая процентные расходы на обслуживание долга.

«С учетом того, что сейчас госдолг превышает 100% ВВП, это лишь вопрос времени, когда мы преодолеем исторический рекорд в 106%, достигнутый сразу после Второй мировой войны», – заявила президент беспартийного Комитета за ответственный федеральный бюджет Майя МакГиннес.

По ее словам, «в этот раз заимствования вызваны не масштабным глобальным конфликтом, а полным отказом обеих партий от принятия трудных решений».

«Чем больше мы позволяем расти нашему долгу, тем больше мы подрываем собственное благосостояние и благосостояние будущих поколений. Рост долга ухудшает доступность жилья, замедляя рост доходов, повышая процентные ставки и усиливая инфляционное давление», – добавила МакГинес.

«Долг давит на наши бюджеты огромными процентными ставками. Он грозит нам вызовами со стороны геополитических соперников. Если не принять меры, рост долга может спровоцировать разрушительный финансовый кризис», – подчеркнула она.

По ее словам, законодателям необходимо «остановить утечку средств» для более устойчивого финансового положения страны. Она призвала отказаться от новых заимствований, чтобы сократить дефицит бюджета.

МакГиннес отметила, что для стабилизации и сокращения госдолга необходимо сократить бюджетный дефицит примерно на 10 трлн долларов в ближайшие годы.

«Один из вероятных вариантов – следовать примеру двух партий и сократить дефицит до 3% ВВП, что со временем поможет снизить госдолг ниже 100% ВВП. Самое важное – это изменить эту модель бездействия. Медлить нельзя», – подчеркнула она.

В марте стало известно, что госдолг США впервые в истории превысил $39 трлн и продолжает расти.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube