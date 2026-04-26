В США мужчина открыл огонь на мероприятии с участием Трампа

В США мужчина ворвался в отель, где проходил ужин Ассоциации корреспондентов с участием президента Дональда Трампа. Нападавший сделал несколько выстрелов и ранил сотрудника службы безопасности.

По предварительным данным, вооруженный дробовиком 31-летний учитель из Калифорнии открыл огонь в холле гостиницы в Washington Hilton. Злоумышленник успел выстрелить в сотрудника Секретной службы, после чего был схвачен и задержан.

В Белом доме сообщили, что никто из представителей американской администрации не пострадал, всех оперативно эвакуировали из зала в безопасное место. Жизни раненого офицера ничего не угрожает, он был в бронежилете.

Трамп выступил на пресс-конференции после инцидента и заявил, что здание не было защищено должным образом. «Это было неожиданно. Но служба безопасности и полиция сработали четко. Мероприятие было про свободу слова – собирали и политиков, и прессу. Один офицер получил пулю, но его спас бронежилет – выстрел был с очень близкого расстояния и из мощного оружия», – заявил президент США.

Мотивы стрелявшего устанавливаются. Проводится расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube