российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 апреля 2026, 10:57 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США десять человек пострадали из-за торнадо

В северных районах США формируются десятки торнадо, угрожая жилым домам и инфраструктуре. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ураганы обрушились на штаты Оклахома и Айова, где действует штормовое предупреждение, а экстренные службы приведены в режим повышенной готовности. По предварительным данным, пострадали не менее 10 человек.

Также стихия причинила серьезный ущерб авиабазе Вэнс в городе Энид. В жилом квартале неподалеку торнадо снес жилой дом.

На местах работают спасательные службы. В больницах введен усиленный режим работы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / США

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, США,