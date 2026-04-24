В США десять человек пострадали из-за торнадо

В северных районах США формируются десятки торнадо, угрожая жилым домам и инфраструктуре. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ураганы обрушились на штаты Оклахома и Айова, где действует штормовое предупреждение, а экстренные службы приведены в режим повышенной готовности. По предварительным данным, пострадали не менее 10 человек.

Также стихия причинила серьезный ущерб авиабазе Вэнс в городе Энид. В жилом квартале неподалеку торнадо снес жилой дом.

На местах работают спасательные службы. В больницах введен усиленный режим работы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

