российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 23 апреля 2026, 08:15 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Два человека погибли и 19 пострадали при утечке химикатов на заводе в США

В США произошла авария на заводе по переработке серебра. По предварительным данным, погибли два человека, еще 19 пострадали. Об этом сообщает The Independent.

Утечка химикатов случилась на предприятии Catalyst Refiners в штате Западная Вирджиния. В результате образовался токсичный газ. Работу завода приостановили, в радиусе полутора километров объявили режим зоны укрытия.

На месте работают экстренные службы. Местных жителей попросили закрыть окна и двери и не покидать свои дома без острой необходимости.

Предположительно, причиной аварии стала реакция с участием азотной кислоты и химического вещества M2000A, используемого для очистки. Проводится расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / США

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, США,