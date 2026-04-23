Два человека погибли и 19 пострадали при утечке химикатов на заводе в США

В США произошла авария на заводе по переработке серебра. По предварительным данным, погибли два человека, еще 19 пострадали. Об этом сообщает The Independent.

Утечка химикатов случилась на предприятии Catalyst Refiners в штате Западная Вирджиния. В результате образовался токсичный газ. Работу завода приостановили, в радиусе полутора километров объявили режим зоны укрытия.

На месте работают экстренные службы. Местных жителей попросили закрыть окна и двери и не покидать свои дома без острой необходимости.

Предположительно, причиной аварии стала реакция с участием азотной кислоты и химического вещества M2000A, используемого для очистки. Проводится расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

