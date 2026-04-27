Пентагон уволил сотрудника за «слив» данных женщине с сайта знакомств

Главу радиационно-химической безопасности Пентагона Эндрю Хагга уволили за разглашение секретных данных женщине, с которой он познакомился в интернет-приложении. Об этом сообщил министр войны США Пит Хегсет.

Ранее СМИ сообщили, что Хагг якобы раскрыл незнакомке сведения, связанные с национальной безопасностью США. Чиновник говорил о наличии у Штатов нервно-паралитических веществ и упоминал смерть армейского химика от облучения.

На пресс-конференции Хегсета попросили прокомментировать публикацию, в ответ министр заявил, что Хагг больше не будет работать в Пентагоне.

Хегсет подчеркнул, что ведомство серьезно относится к утечкам информации и постоянно отслеживает внутренние угрозы. Он также заявил, что публикация материалов, основанных на секретных данных, может создать серьезные риски.

Вашингтон, Зоя Осколкова

