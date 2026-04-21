Вторник, 21 апреля 2026, 18:46 мск

«Там просто думают, как это все оформить»: Путин сделал важное заявление о целях СВО

Глава российского государства Владимир Путин выразил уверенность в достижении целей специальной военной операции (СВО), дал понять Западе с этим согласны и сейчас придумывают, как «оформить» победу России.

«Боевые действия – всегда вещь чрезвычайно сложная, опасная. Мы знаем, чем все закончится. Но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Уверен, они будут достигнуты», – сказал Путин на встрече с представителями муниципального сообщества.

Таким образом глава государства прокомментировал тезис о том, что «враг уже тоже» не сомневается, что победа будет за Россией. «Там просто думают, как это все оформить», – констатировал Путин.

Москва, Анастасия Смирнова

