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На подлете к Москве сбиты еще два украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще два украинских беспилотника, которые были направлены на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Таким образом с начала суток 5 июня на подлете к Москве были нейтрализованы 11 боевых летательных аппаратов.

Как сообщалось ранее, средства противоздушной обороны с 8:00 до 14:00 мск уничтожили 135 украинских беспилотников самолетного типа, пытавшихся атаковать 13 российских регионов, в том числе московский.

Москва, Анастасия Смирнова

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