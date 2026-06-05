Днем над российскими регионами сбили 135 вражеских дронов

Средства противоздушной обороны с 8:00 до 14:00 мск уничтожили 135 украинских беспилотников самолетного типа, пытавшихся атаковать 13 российских регионов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, дроны были нейтрализовали в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

Вблизи Москвы днем сбили еще шесть БПЛА, отчитался мэр столицы Сергей Собянин. Всего с начала дня на подлете к Москве перехвачено девять дронов. Информации о пострадавших и последствиях на земле не поступало.

В Брянской области поражены 22 БПЛА, в Калужской области – три. В обоих регионах никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, сообщили местные власти.

В Севастополе при отражении четвертой с начала дня атаки ВСУ сбили 10 вражеских дронов. Обошлось без пострадавших. Из-за упавших обломков сбитого БПЛА начался ландшафтный пожар у подножья горы Ильяс-Кая – горят кустарники и трава на площади 50 кв. метров, возгорание тушат.

Напомним, за ночь силы ПВО уничтожили 123 украинских БПЛА над десятью российскими регионами.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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