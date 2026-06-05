ПВО за ночь сбила 123 беспилотника над Россией

Подразделения противоздушной обороны перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотника самолетного типа над десятью российскими регионами за прошедшую ночь. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Дроны ликвидированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии трех дронов на подлете к столице с начала суток. Московские аэропорты Внуково и Домодедова принимают и отправляют рейсы по согласованию из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. В целях обеспечения безопасности полетов аэропорт Жуковский с 7:10 мск полностью приостановил обслуживание рейсов, сообщила Росавиация.

В Брянской области отражена атака 34 БПЛА, уточнил региональный оперативный штаб. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. В Тульской области, где перехватили 14 вражеских дронов, также обошлось без пострадавших и последствий на земле, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. В Калужской области сбили шесть беспилотников над тремя муниципальными округами и на окраине регионального центра. Пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона Владислав Шапша.

В Воронежской области уничтожено три БПЛА, никто не пострадал. Повреждено остекление и техническое помещение промышленного предприятия в одном из районов на юге области, сообщил губернатор Александр Гусев. По словам главы региона, производственный процесс частично приостановлен до завершения обследования территории.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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